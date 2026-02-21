Bombeiros atende ocorrência de inseto em cavidade auricular

Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Anguarnição da viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros de Corumbá deslocou-se até a Rua Salgado Filho, bairro Maria Leite, para atendimento de emergência clínica em residência.

A ocorrência,, foi acionada via telefone , pela mãe da vítima.

No local, foi atendido A.S.G.V.C., 21 anos (DN: 09/05/2004), que relatou que, durante o sono, sentiu um inseto adentrar sua cavidade auricular. Informou ainda que, após tomar banho, iniciou sangramento no ouvido, permanecendo com a sensação de que o inseto ainda se movimentava, além de algias (dor) local.

A vítima encontrava-se consciente e orientada no momento da avaliação. A guarnição realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e, em seguida, efetuou o encaminhamento ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde o paciente foi deixado aos cuidados do médico plantonista.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de insetos ou corpos estranhos no ouvido, não se deve introduzir objetos ou hastes na tentativa de retirada, evitando agravar a lesão, devendo-se procurar atendimento especializado o mais breve possível.