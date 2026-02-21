Acessibilidade

21 de Fevereiro de 2026 • 15:37

Buscar

Últimas notícias
X
Corumbá

Bombeiros atende ocorrência de inseto em cavidade auricular

Homem precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro após sangramento no ouvido

Redação

Publicado em 21/02/2026 às 10:18

Atualizado em 21/02/2026 às 10:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Anguarnição da viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros de Corumbá deslocou-se até a Rua Salgado Filho, bairro Maria Leite, para atendimento de emergência clínica em residência.

A ocorrência,, foi acionada via telefone , pela mãe da vítima.

No local, foi atendido A.S.G.V.C., 21 anos (DN: 09/05/2004), que relatou que, durante o sono, sentiu um inseto adentrar sua cavidade auricular. Informou ainda que, após tomar banho, iniciou sangramento no ouvido, permanecendo com a sensação de que o inseto ainda se movimentava, além de algias (dor) local.

A vítima encontrava-se consciente e orientada no momento da avaliação. A guarnição realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e, em seguida, efetuou o encaminhamento ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde o paciente foi deixado aos cuidados do médico plantonista.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de insetos ou corpos estranhos no ouvido, não se deve introduzir objetos ou hastes na tentativa de retirada, evitando agravar a lesão, devendo-se procurar atendimento especializado o mais breve possível.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Polícia

Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

Trânsito

Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Menino de 9 anos é socorrido após anel ficar preso ao dedo em Corumbá

Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

Trânsito

Carreta tomba na BR-262 e condutor é socorrido com suspeita de traumatismo craniano

Publicidade

Fogo

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

ESF Arapongas realiza encontro para gestantes em Anastácio

ação foi promovida pela Secretaria de Saúde com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos sobre pré-natal, parto e puerpério

Trânsito

PRF registra 35 acidentes e duas mortes nas rodovias federais de MS no Carnaval

Fiscalização intensificada flagrou mais de 2,4 mil excessos de velocidade e 77 motoristas alcoolizados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo