Bombeiros atende vítima de capotamento em Corumbá

Um acidente na tarde desse sábado, 23 de setembro, por volta das 15h20, envolvendo um veículo com placas da Bolívia, mobilizou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar a deslocar-se até a Estrada do Jacadigo, para atendimento ao condutor.

A vítima, um homem de cidadania boliviana, encontrava-se a acerca de 5 metros do veículo acidentado. Ele estava desorientado, porém com consciência.

Após os procedimentos de primeiros socorros, os bombeiros suspeitaram que o motorista poderia ter sofrido fraturas nos membros inferiores, ele alegava dores na cintura pélvica e lombares.

Após imobilizá-lo, o homem acidentado foi transportado ao Pronto Socorro de Corumbá para um amplo atendimento médico. Os bombeiros contaram com apoio de soldados do Exército Brasileiro.