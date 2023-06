Bombeiros atendem 7 ocorrências nas últimas 24 horas em Corumbá

Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Corumbá registrou, nas últimas 24 horas, um total de 7 ocorrências na região. Números foram divulgados em canais de comunicação da instituição.

Entre as 7 ocorrências, está um acidente por queda de moto no assentamento São Gabriel. A equipe foi acionada por volta das 17h de sábado, dia 3 para atender um idoso de 62 anos. Ele estava consciente, orientado, com corte contuso na cabeça, suspeita fratura de costelas, clavícula e pneumotórax.

Foi feito atendimento, imobilização e transporte da vítima até uma viatura do Samu por conta da gravidade. O idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Outra ocorrência ocorreu 19h40 quando as viaturas foram até a rua Porto Carreiro com a rua 21 de Setembro, onde havia um acidente entre carro e moto.

A condutora da moto de 24 anos, estava consciente, orientada, com escoriações, suspeita de luxação joelho esquerdo e dores no tórax. Ela foi transportada até o PS onde ficou aos cuidados do médico plantonista.

Outro atendimento ocorreu na manhã deste domingo, dia 4, às 7h05. A guarnição se deslocou até a Marinha, para transportar um senhor de 65 anos, acamado, que estava com fortes dores, devido crise renal.

Ele é morador da região do Porto Figueira, e chegou de helicóptero. Os militares transportaram o idoso até Pronto-Socorro.