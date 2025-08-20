Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

Os bombeiros efetuaram o corte e a remoção das árvores, deixando o locais em segurança
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros de Corumbá registrou, na tarde de ontem (19), duas ocorrências de queda de árvores em diferentes pontos da cidade.
Por volta das 13h, uma árvore caiu parcialmente na rua Ciriaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá, obstruindo a via e atrapalhando o trânsito. A guarnição realizou o corte e a retirada do vegetal, liberando a passagem.
Já às 15h, um bocaiuveiro tombou na rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, ficando apoiado em um muro. Os bombeiros efetuaram o corte e a remoção da árvore, deixando o local em segurança.
