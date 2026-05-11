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Assistência social

Bombeiros atendem idoso de 74 anos com sinais de hipotermia em Ladário

Vítima foi encontrada descalça, com tremores intensos e dificuldade na fala

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 14:49

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Divulgação

Um idoso de 74 anos apresentando sinais iniciais de hipotermia foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, na manhã desta segunda-feira (11) em Ladário. A guarnição da viatura de resgate foi acionada por volta das 6h e deslocou-se até a sede da Secretaria de Obras do município, localizada no prolongamento da Rua Frei Liberato, após solicitação de um guarda municipal.

Segundo informações, o homem de 74 anos, chegou ao local pedindo ajuda e afirmando estar sentindo muito frio. Ele apresentava fortes tremores pelo corpo, dificuldade na fala causada pelo ranger intenso dos dentes em razão da baixa temperatura corporal e estava descalço.

Ao chegar, a equipe encontrou a vítima inicialmente desorientada, recebendo apoio do guarda municipal. Durante a avaliação, o idoso também relatou dores no peito e nas costas, sendo identificados sinais e sintomas compatíveis com hipotermia.

Os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar, com medidas para aquecimento e estabilização da vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e cuidados especializados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

O Corpo de Bombeiros Militar alerta para os riscos da exposição ao frio, principalmente entre idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A corporação orienta que casos semelhantes sejam imediatamente comunicados às equipes de emergência pelo telefone 193 ou à assistência social municipal.

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