Bombeiros atendem idoso de 74 anos com sinais de hipotermia em Ladário

Divulgação

Um idoso de 74 anos apresentando sinais iniciais de hipotermia foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, na manhã desta segunda-feira (11) em Ladário. A guarnição da viatura de resgate foi acionada por volta das 6h e deslocou-se até a sede da Secretaria de Obras do município, localizada no prolongamento da Rua Frei Liberato, após solicitação de um guarda municipal.

Segundo informações, o homem de 74 anos, chegou ao local pedindo ajuda e afirmando estar sentindo muito frio. Ele apresentava fortes tremores pelo corpo, dificuldade na fala causada pelo ranger intenso dos dentes em razão da baixa temperatura corporal e estava descalço.

Ao chegar, a equipe encontrou a vítima inicialmente desorientada, recebendo apoio do guarda municipal. Durante a avaliação, o idoso também relatou dores no peito e nas costas, sendo identificados sinais e sintomas compatíveis com hipotermia.

Os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar, com medidas para aquecimento e estabilização da vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e cuidados especializados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

O Corpo de Bombeiros Militar alerta para os riscos da exposição ao frio, principalmente entre idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A corporação orienta que casos semelhantes sejam imediatamente comunicados às equipes de emergência pelo telefone 193 ou à assistência social municipal.

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