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FORTES CHUVAS

Bombeiros atendem nove ocorrências após temporal atingir Corumbá

Segundo os militares, nas ocorrências envolvendo residências houve danos materiais, como quebra de telhas, mas sem comprometimento estrutural dos imóveis e sem registro de pessoas feridas.

Corpo de Bombeiros

Publicado em 10/05/2026 às 11:12

Atualizado em 10/05/2026 às 11:15

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O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu nove ocorrências nas últimas 24 horas em Corumbá, sendo seis delas relacionadas à queda de árvores provocadas pelo forte temporal que atingiu a cidade.

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, as ocorrências envolveram árvores caídas em vias públicas, sobre muros, residências e até sobre veículos, causando transtornos em diversos bairros do município.

Entre os atendimentos registrados estão:

Queda de árvore sobre muro, na Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Popular Velha;
Queda de galhos sobre residência, na Rua Totico de Medeiros, no bairro Centro América;
Queda de árvore em via pública, no bairro Dom Bosco;
Queda de árvore sobre residência, no bairro Maria Leite;
Queda de árvore em via pública com galhos atingindo veículo, na Rua Hipólito Leão, no bairro Primavera;
Queda de árvore na rodovia BR-262, no km 756, causando interdição parcial da pista.

Segundo os bombeiros, nas ocorrências envolvendo residências houve danos materiais, como quebra de telhas, mas sem comprometimento estrutural dos imóveis e sem registro de pessoas feridas.

Já nas ocorrências em vias públicas, as equipes realizaram o corte das árvores e galhos para desobstrução das ruas e liberação do trânsito de veículos e pedestres.

As fortes chuvas e ventos intensos que atingem Mato Grosso do Sul nos últimos dias têm provocado diversos transtornos em várias cidades, incluindo quedas de árvores, alagamentos e interrupções no tráfego.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que, em situações semelhantes, acione imediatamente o telefone de emergência 193 e evite permanecer próximo de árvores, estruturas comprometidas ou áreas alagadas durante temporais.

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