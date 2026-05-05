Bombeiros atendem trabalhador rural picado por jararaca em Corumbá

O trabalhador apresentava ferimento no braço esquerdo, com edema (inchaço) na região afetada / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu no dia 4, um trabalhador rural de 59 anos vítima de picada de cobra da espécie jararaca. A ocorrência aconteceu em uma fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal, e o resgate foi realizado no Porto da Manga, distante 70 km da área urbana de Corumbá.

A guarnição de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 9h. Segundo as informações, a vítima seria conduzida até a região da balsa do Rio Paraguai, no Porto da Manga, para ser atendida pela equipe. No local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros.

O trabalhador apresentava ferimento no braço esquerdo, com edema (inchaço) na região afetada, além de relatar tonturas e episódios de vômito. De acordo com seu relato, a picada ocorreu nas primeiras horas da manhã, durante o início de suas atividades laborais na propriedade rural.

Após o atendimento inicial, a vítima foi estabilizada pela equipe e encaminhada para atendimento médico adequado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

O Corpo de Bombeiros ressalta que, nos últimos três dias, o 3º Grupamento já atendeu três ocorrências dessa mesma natureza, envolvendo vítimas de picada de cobra na região do Pantanal. O aumento de casos acende um alerta para a incidência desse tipo de acidente, especialmente em áreas rurais, e reforça a importância do atendimento rápido e da administração de soro antiofídico adequado.

A orientação para trabalhadores e moradores da região pantaneira é redobrar a atenção ao caminhar em áreas de mata, usar botas de cano alto e, em caso de picada, buscar atendimento médico imediato e, se possível, identificar ou fotografar a serpente para auxiliar no tratamento. Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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