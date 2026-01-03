Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Por volta das 11h da manhã desta sexta-feira (02), a guarnição de resgate foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito, envolvendo uma colisão entre um carro e uma motocicleta, ocorrido na esquina das ruas Luís Feitosa Rodrigues com Joaquim Murtinho.

No local, foi encontrado o condutor da motocicleta, um homem de 20 anos, deitado no chão, consciente e orientado, apresentando frequência cardíaca alterada e suspeita de fratura na perna direita.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização, a vítima foi conduzida e monitorada até o Pronto-Socorro, onde permaneceu sob os cuidados do médico plantonista.

A condutora do automóvel envolvido no acidente permaneceu dentro do veículo e não sofreu ferimentos, estando ilesa.