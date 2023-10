Bombeiros atenderam seis ocorrências durante plantão em Corumbá e Ladário

Ilustrativa

Seis ocorrências foram registradas durante plantão do Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas. De acordo com os registros, houve combate a incêndio em vegetação, desobstrução de via após queda de árvores na BR-262 e atendimento a vítimas de acidentes de trânsito (uma queda de motocicleta e um capotamento, na BR-262, próximo a região do Buraco das Piranhas). Não foram divulgados detalhes das ocorrências.

Ainda, conforme o relatório de registros do 3ºGBM, houve socorro a uma pessoa que ficou com a mão presa a uma máquina de pastel e outra com um anel preso ao dedo. Os casos aconteceram em Ladário e Corumbá, respectivamente.