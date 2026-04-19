Acessibilidade

19 de Abril de 2026 • 14:00

Buscar

Últimas notícias
X
ATENÇÃO

Bombeiros atuam em possível vazamento de produto químico em Corumbá

Apesar do susto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos.

Redação

Publicado em 19/04/2026 às 11:17

Atualizado em 19/04/2026 às 11:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 18h para atender uma ocorrência no pátio da Receita Federal, no Posto Esdras, região de fronteira entre Brasil e Bolívia, em Corumbá.

A suspeita inicial era de vazamento de um produto químico em uma carreta estacionada no local. Ao chegarem, os bombeiros foram informados de que o possível vazamento teria acontecido na noite anterior. Durante a vistoria, porém, não foi encontrado vazamento no momento, nem sinais de cheiro forte ou líquido espalhado pelo chão.

Mesmo assim, por precaução, a equipe tomou medidas de segurança. Foram colocados materiais de proteção embaixo da carreta e a área foi isolada para evitar qualquer risco.

Dentro do veículo estavam armazenados cerca de 25 mil litros de um produto chamado acetato de etila, guardados em galões plásticos. A carreta estava parada em um espaço aberto e ventilado, o que ajudou a reduzir qualquer perigo.

Os bombeiros também orientaram os responsáveis sobre os cuidados necessários e acionaram a empresa dona da carga, além de outros órgãos competentes, para que seja feita uma verificação completa e evitar novos problemas.

Apesar do susto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Bombeiros de Corumbá atendem ocorrências em escola e residência em um mesmo dia

Trânsito

Motociclista fica ferida em colisão com carro no centro de Corumbá

Infraestrutura

Moradores cobram solução para alagamentos em rua de Corumbá

Situação foi exposta durante sessão na Câmara de Vereadores do município

Acidentes

Queda de bicicleta e acidente em telhado mobilizam Bombeiros em Corumbá

Publicidade

Risco

Bombeiros controlam incêndio em amontoado de lixo no bairro Popular Velha em Corumbá

ÚLTIMAS

Infraestrutura

Nioaque entrega ponte no Assentamento Uirapuru e garante mais acesso e segurança na zona rural

iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas ao fortalecimento da zona rural

Serviços

Promotor de Justiça capacita agentes de saúde sobre ética e comprometimento em Anastácio

Encontro reuniu Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias para abordar postura profissional e qualidade no atendimento à população

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo