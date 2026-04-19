Bombeiros atuam em possível vazamento de produto químico em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 18h para atender uma ocorrência no pátio da Receita Federal, no Posto Esdras, região de fronteira entre Brasil e Bolívia, em Corumbá.

A suspeita inicial era de vazamento de um produto químico em uma carreta estacionada no local. Ao chegarem, os bombeiros foram informados de que o possível vazamento teria acontecido na noite anterior. Durante a vistoria, porém, não foi encontrado vazamento no momento, nem sinais de cheiro forte ou líquido espalhado pelo chão.

Mesmo assim, por precaução, a equipe tomou medidas de segurança. Foram colocados materiais de proteção embaixo da carreta e a área foi isolada para evitar qualquer risco.

Dentro do veículo estavam armazenados cerca de 25 mil litros de um produto chamado acetato de etila, guardados em galões plásticos. A carreta estava parada em um espaço aberto e ventilado, o que ajudou a reduzir qualquer perigo.

Os bombeiros também orientaram os responsáveis sobre os cuidados necessários e acionaram a empresa dona da carga, além de outros órgãos competentes, para que seja feita uma verificação completa e evitar novos problemas.

Apesar do susto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos.