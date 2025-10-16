Bombeiros atuam há 3 dias no combate a incêndio na Baía Negra em Corumbá

Ao todo, 12 bombeiros militares trabalham no controle das chamas
Divulgação/ Bombeiros
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) completam três dias de atuação no combate a incêndios florestais na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, região entre Corumbá e Ladário. Ao todo, 12 bombeiros militares trabalham no controle das chamas.
Os focos se concentram nas imediações do Assentamento 72 e em áreas do outro lado da Baía Grande, onde o fogo ameaçava uma fazenda local. O acesso às frentes de combate é considerado difícil, devido ao solo alagado e à vegetação densa e espinhosa, sendo possível chegar apenas a pé ou por meio de helicóptero.
O trabalho conta com o apoio aéreo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que disponibilizou helicóptero para deslocamento e posicionamento das equipes em campo.
Segundo o CBMMS, as frentes de fogo próximas às moradias dos assentados e fazendas vizinhas foram controladas e seguem em monitoramento. Outra linha de incêndio, na direção da área de adestramento da Marinha, é combatida por brigadistas do Prevfogo.
Duas linhas de controle foram abertas para conter o avanço das chamas e facilitar a extinção total do fogo. Em alguns pontos, o incêndio ocorre de forma subterrânea, o que dificulta o trabalho das equipes e prolonga o processo de rescaldo.
