Bombeiros capturam jiboia em telhado de residência em Corumbá

Divulgação

Uma jiboia de aproximadamente 60 a 70 centímetros de comprimento foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 10h da manhã de ontem (27), na Rua Paraíba, no bairro Nova Corumbá. A moradora da residência acionou a guarnição após acessar a garagem do imóvel e perceber a presença da cobra entre os caibros do telhado, situação que causou espanto e preocupação.

No local, a equipe constatou que se tratava de uma jiboia alojada na estrutura do telhado da casa. Utilizando equipamentos apropriados, incluindo pinça de captura, os bombeiros realizaram a contenção e remoção segura do animal, sem causar ferimentos à serpente ou riscos aos moradores. Após a captura, a jiboia, que não apresentava nenhum tipo de lesão, foi encaminhada e posteriormente solta em um ambiente apropriado ao seu habitat natural.

Já na madrugada de hoje (28), por volta das 1h, a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se até a Rua Firmo de Matos, no bairro Nossa Senhora de Fátima, para atender uma ocorrência envolvendo uma briga generalizada. Segundo informações apuradas no local, a confusão envolveu diversas pessoas, entre homens e mulheres, todos de nacionalidade boliviana, que participavam de uma confraternização em uma residência onde também funciona uma conveniência. A comemoração fazia referência ao Dia das Mães, data celebrada nesta ocasião na Bolívia.

A vítima, uma mulher de 35 anos, de nacionalidade boliviana, sofreu uma queda após, segundo relatos, ter sido agredida fisicamente por terceiros durante a confusão. Ao ser atendida pela guarnição, encontrava-se consciente e apresentava ferimento abrasivo na região do joelho esquerdo, além de hematomas na face e nas costas. Ela relatou ainda aos militares que durante a briga teria sofrido diversos socos, chutes e puxões de cabelo por parte dos envolvidos.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou os curativos necessários ainda no local e, posteriormente, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu aos cuidados da equipe médica plantonista. As circunstâncias e motivações da briga deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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