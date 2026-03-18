Bombeiros capturam jiboia no anel viÃ¡rio em CorumbÃ¡

O animal estava prÃ³ximo a um veÃculo, em frente Ã garagem, o que impedia o acesso ao carro.
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 11h de ontem para atender uma ocorrência envolvendo a presença de uma cobra na Rua 21 de Setembro, no trecho do anel viário, em Corumbá.
Segundo o solicitante, o animal estava próximo a um veículo, em frente à garagem, o que impedia o acesso ao carro.
Ao chegar ao local, a equipe realizou a contenção e captura do animal, identificado como uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro de comprimento.
Após a captura, a serpente foi solta em uma área afastada da região urbana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2026 já foram realizadas 49 capturas de animais silvestres em áreas urbanas de Corumbá e Ladário.
A corporação orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturar ou matar, mantendo distância e acionando o 193.
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