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Bombeiros capturam jiboia no anel viÃ¡rio em CorumbÃ¡

O animal estava prÃ³ximo a um veÃ­culo, em frente Ã  garagem, o que impedia o acesso ao carro.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 09:59

Atualizado em 18/03/2026 Ã s 11:30

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DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 11h de ontem para atender uma ocorrência envolvendo a presença de uma cobra na Rua 21 de Setembro, no trecho do anel viário, em Corumbá.

Segundo o solicitante, o animal estava próximo a um veículo, em frente à garagem, o que impedia o acesso ao carro.

Ao chegar ao local, a equipe realizou a contenção e captura do animal, identificado como uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro de comprimento.

Após a captura, a serpente foi solta em uma área afastada da região urbana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2026 já foram realizadas 49 capturas de animais silvestres em áreas urbanas de Corumbá e Ladário.

A corporação orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturar ou matar, mantendo distância e acionando o 193.

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