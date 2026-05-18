Bombeiros capturam sucuri de 3 metros dentro de cozinha em residência de Ladário

Após a captura, o animal foi removido de forma segura e posteriormente solto em habitat apropriado / Divulgação

Uma sucuri de aproximadamente três metros foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar na tarde de ontem (17), dentro da cozinha de uma residência na Rua Fernandes Vieira, região central de Ladário. A guarnição de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 11h30 após a moradora relatar a presença do animal no imóvel.

No local, os bombeiros verificaram que a cobra estava na área da cozinha, próximo a um botijão de gás, o que aumentava o risco para os moradores e para o próprio animal. Utilizando técnicas adequadas de manejo de animais silvestres, os militares realizaram a captura segura da sucuri, eliminando os riscos no local e garantindo a segurança da família.

Após a captura, o animal foi removido de forma segura e posteriormente solto em habitat apropriado, longe da área urbana. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em caso de aparecimento de animais silvestres em residências, a população deve manter distância, não tentar capturar ou matar o animal e acionar imediatamente o telefone 193 para que a guarnição especializada realize o manejo seguro.

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