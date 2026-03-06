Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 16:38

Bombeiros combatem dois incÃªndios em lixo acumulado em vias pÃºblicas de CorumbÃ¡

OcorrÃªncias foram registradas na Rua Joaquim Murtinho e na Alameda Anita Garibaldi; em 2026 jÃ¡ sÃ£o cerca de 40 casos semelhantes na regiÃ£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 14:45

O Corpo de Bombeiros Militar reforÃ§a a importÃ¢ncia do descarte correto de resÃ­duos, como lixo, restos de poda de Ã¡rvores, materiais orgÃ¢nicos e mÃ³veis em desuso / DivulgaÃ§Ã£o

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na última quinta-feira (5), duas ocorrências de incêndio em amontoados de lixo em vias públicas de Corumbá. Os casos reforçam um problema recorrente na área urbana dos municípios de Corumbá e Ladário, que já soma aproximadamente 40 ocorrências desse tipo apenas no ano de 2026.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h na Rua Joaquim Murtinho, quase esquina com a Rua Ladário. Uma guarnição com viatura de combate a incêndio foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um amontoado de lixo e restos de vegetação provenientes de podas de árvores em chamas. O fogo apresentava chamas altas e intensas, além de grande quantidade de fumaça, que estava prejudicando a visibilidade e o tráfego na via. Os militares realizaram o combate direto às chamas, a extinção do incêndio e o rescaldo, sendo utilizados aproximadamente 200 litros de água na operação.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 20h50, na Alameda Anita Garibaldi, no bairro Cristo. No local, o incêndio atingia restos de lixo, material orgânico e móveis descartados, que estavam depositados na área de calçada, próximo a um terreno baldio. A guarnição realizou o combate às chamas, a extinção do incêndio e o rescaldo, sendo empregados cerca de 300 litros de água durante o atendimento.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do descarte correto de resíduos, como lixo, restos de poda de árvores, materiais orgânicos e móveis em desuso. Esses materiais devem ser destinados aos locais apropriados para coleta, evitando que sejam depositados próximos às vias públicas, pois podem provocar incêndios, gerar grande quantidade de fumaça e causar riscos à população e ao trânsito.

A corporação alerta ainda que os números expressivos de ocorrências em 2026 indicam a necessidade de conscientização da população sobre os perigos e as consequências do descarte irregular de resíduos em terrenos baldios e vias públicas.

