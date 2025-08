Bombeiros combatem incêndio em casarão abandonado no Centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um casarão antigo localizado na Rua 13 de Junho, esquina com a Major Gama, no centro de Corumbá, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (4), mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar por volta das 8h. O imóvel, segundo vizinhos, está abandonado há anos e costuma ser utilizado por pessoas em situação de rua.



Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram a presença de chamas e grande quantidade de fumaça. O fogo atingiu um colchão, pedaços de madeira e acúmulo de lixo. Foram utilizados aproximadamente 300 litros de água para conter o incêndio.



Durante o combate às chamas, um cachorro foi resgatado de dentro do imóvel. O animal, que estava acuado, não apresentava ferimentos.



De acordo com relatos da vizinhança, esta não é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros atende ocorrências semelhantes no mesmo imóvel. O abandono de estruturas no centro da cidade tem contribuído para a reincidência de focos de incêndio na região.



As causas do fogo ainda não foram confirmadas. O caso será analisado pelas autoridades competentes.

