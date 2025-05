Bombeiros combatem incêndio em semi reboque carregado com minério de ferro

Bombeiros extinguiram o fogo / Corpo de Bombeiros de Corumbá

Na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 4h, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a um incêndio que atingiu uma carreta semi reboque na estrada da Codraza, a aproximadamente 15 km da área urbana de Ladário.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a parte traseira da carreta em chamas. A carga, composta de minério de ferro, estava parcialmente consumida pelo fogo. A equipe realizou o combate às chamas, utilizando cerca de 1.500 litros de água durante a operação de extinção.

Após controlar o incêndio, o local ficou sob responsabilidade do motorista da carreta, que não se feriu. Segundo ele, percebeu um forte cheiro de queimado e uma luz intensa vindo da parte traseira do veículo. Ao parar o caminhão, conseguiu separar o cavalo (primeira parte do veículo) da carga e acionou o Corpo de Bombeiros para ajudar na situação.

A rápida ação dos bombeiros evitou que o incêndio se espalhasse e causasse maiores prejuízos ou riscos à segurança.

A ocorrência reforça a importância de atenção e cuidado ao trafegar por estradas, especialmente ao perceber sinais de problemas no veículo.

