Bombeiros combatem incêndio em terreno baldio no bairro Santo Antônio em Ladário

Divulgação/ Bombeiros

Na tarde de quarta-feira (1º), por volta das 16h, a guarnição de combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a um foco de incêndio em um terreno baldio na Rua 24 de Agosto, bairro Santo Antônio, em Ladário. O local apresentava acúmulo de lixo doméstico.



A equipe realizou o combate às chamas e a extinção completa do fogo, utilizando aproximadamente 400 litros de água durante a operação.



De acordo com dados estatísticos do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), somente no mês de setembro foram registradas 43 ocorrências relacionadas a incêndios em terrenos baldios.



O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de conscientização da população para evitar práticas que geram queimadas e incêndios, por representarem riscos à saúde, ao meio ambiente e à segurança da comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!