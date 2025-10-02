Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:41

Fogo

Bombeiros combatem incêndio em terreno baldio no bairro Santo Antônio em Ladário

O local apresentava acúmulo de lixo doméstico

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 12:50

Divulgação/ Bombeiros

Na tarde de quarta-feira (1º), por volta das 16h, a guarnição de combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a um foco de incêndio em um terreno baldio na Rua 24 de Agosto, bairro Santo Antônio, em Ladário. O local apresentava acúmulo de lixo doméstico.

A equipe realizou o combate às chamas e a extinção completa do fogo, utilizando aproximadamente 400 litros de água durante a operação.

De acordo com dados estatísticos do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), somente no mês de setembro foram registradas 43 ocorrências relacionadas a incêndios em terrenos baldios.

O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de conscientização da população para evitar práticas que geram queimadas e incêndios, por representarem riscos à saúde, ao meio ambiente e à segurança da comunidade.

