Bombeiros combatem incêndio em vegetação na zona rural de Corumbá

Divulgação

Na tarde de ontem (24), uma equipe do Corpo de Bombeiros, a bordo da viatura ABTF-04, foi deslocada para a região do Lampião Acesso, próxima à empresa Dalmacia, na zona rural de Corumbá, para conter um incêndio em vegetação.



O combate às chamas, que consumiram uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, exigiu o uso de 5 mil litros de água. A rápida ação dos bombeiros foi fundamental para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais, já que as condições climáticas da região – marcadas por altas temperaturas e baixa umidade – favorecem a propagação de incêndios.



Corumbá, localizada no Pantanal sul-mato-grossense, tem enfrentado diversos focos de incêndio em vegetação, especialmente durante os períodos mais secos do ano. As autoridades alertam para a importância da conscientização da população quanto às práticas que podem gerar queimadas, como a limpeza de terrenos com o uso do fogo, que, em áreas rurais, pode facilmente fugir do controle.



O Corpo de Bombeiros segue em alerta, monitorando as áreas mais vulneráveis da região.