Bombeiros combatem incêndio às margens da Estrada Vermelha em Corumbá

A operação teve duração aproximada de uma hora, sendo utilizados cerca de 1.000 litros de água nas ações de combate e rescaldo / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado no início da noite de segunda-feira (20), para atender uma ocorrência de incêndio em via pública. A guarnição de combate a incêndio recebeu o chamado por volta das 18h30 e deslocou-se até a Rua Emília Alves, no bairro CEAC, região conhecida como Estrada Vermelha.

No local, os bombeiros identificaram diversos focos de incêndio às margens da via, distribuídos ao longo de aproximadamente 600 metros. A área apresentava grande concentração de lixo doméstico, restos de móveis em desuso, outros materiais descartados irregularmente e vegetação no entorno, fatores que contribuíram significativamente para a propagação das chamas.

A equipe realizou o combate e a extinção dos focos ao longo de toda a extensão afetada. A operação teve duração aproximada de uma hora, sendo utilizados cerca de 1.000 litros de água nas ações de combate e rescaldo, garantindo a eliminação completa dos focos e prevenindo retomadas.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do descarte correto de resíduos. O acúmulo de lixo doméstico, móveis e materiais inservíveis em vias públicas e terrenos baldios favorece a ocorrência de incêndios, além de contribuir para a proliferação de vetores e doenças. A população deve utilizar os serviços de coleta regular e os ecopontos disponíveis no município para o descarte adequado.

Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar combater as chamas sem equipamento adequado.

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