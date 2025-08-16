Bombeiros combatem sete incêndios em Corumbá e Ladário em menos de 10 horas

O período de estiagem e a baixa umidade do ar favorecem a propagação das chamas / Divulgação/Bombeiros

As ocorrências começaram no fim da tarde e se estenderam até a madrugada de sábado, dia 16.

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá (3º GBM) registrou, nesta sexta-feira (15), sete ocorrências de incêndio em vegetação na área urbana de Corumbá e Ladário. As chamas se espalharam rapidamente em terrenos baldios e áreas de chácara, exigindo grande esforço das guarnições para o controle do fogo.

16h – Rua Joaquim Murtinho (Corumbá): incêndio em terreno baldio, atrás da Escola Maria Leite. O fogo atingiu uma área de 72 metros de fundo, consumindo vegetação seca. Foram necessários mais de 1.000 litros de água no combate.

18h30 – Rua Elias Assad, Bairro Nova Aliança (Ladário): fogo em área de chácara com vegetação rasteira e descarte de lixo doméstico. Combate realizado com 500 litros de água, além do uso de sopradores e abafadores.

20h – Rua Alan Kardec, Bairro Dom Bosco (Corumbá): incêndio em terreno baldio que se alastrou rapidamente por vegetação seca e lixo. Foram gastos 400 litros de água. Moradores relataram que o local é usado para acender velas em cultos religiosos.

21h – Rua João Bosco da Motta (Corumbá): chamas em área de aproximadamente 1 hectare, ao lado do aterro sanitário, na estrada de acesso ao Assentamento Taquaral. Operação utilizou 2.000 litros de água, abafadores, bomba costal e sopradores.

22h55 – Rua Pará, Jardim dos Estados (Corumbá): incêndio em terreno baldio com vegetação alta. As chamas chegaram próximas à rede elétrica, oferecendo risco à população. Foram usados 1.000 litros de água.

00h40 – Rua Pio XII, Bairro Boa Esperança (Ladário): incêndio em terreno baldio com vegetação alta, próximo a residências. O combate exigiu 500 litros de água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o período de estiagem e a baixa umidade do ar favorecem a propagação das chamas, que podem causar sérios riscos à saúde, ao meio ambiente e ao patrimônio da população.

Orientação à população

A corporação reforça que práticas como a queima de lixo, o uso de fogo para limpeza de terrenos e o descarte incorreto de bitucas de cigarro podem desencadear incêndios de grandes proporções.

Em caso de fumaça ou focos de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

“Estamos no período mais seco do ano. A prevenção é a melhor forma de combate. Contamos com a colaboração de todos para proteger vidas e preservar o meio ambiente”, destacou a corporação em nota oficial.

Quer que eu prepare essa matéria em tom mais enxuto e de alerta para redes sociais (com linguagem rápida e direta), ou prefere manter o formato jornalístico completo para site e jornal impresso?