Bombeiros contêm incêndio em residência em Corumbá

Um incêndio em uma residência em Corumbá mobilizou o comboio operacional do Corpo de Bombeiros Militar na tarde deste domingo, 29 de outubro, por volta das 14 horas. A casa atingida fica na Rua Cabral, entre as ruas Luís Feitosa e 21 de Setembro, no Bairro Aeroporto.

Já no local, os militares depararam com a moradora fora da casa, na calçada acompanhada dos vizinhos. Dois bombeiros devidamente equipados entraram no quarto de cerca de 50 m² onde se concentrava o incêndio.

A visibilidade estava quase zero no imóvel devido à intensa fumaça causada pelo fogo. Durante o combate e extinção, foi feita ventilação da casa, com abertura das portas e janelas, sendo utilizado cerca de 500 litros de água.

O fogo causou danos materiais no interior do quarto, com perda de alguns móveis: cama, forro, cortina, portas e janelas de madeira com vidros. Os militares conseguiram salvar um cacho que estava no interior do quarto.