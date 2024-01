Bombeiros controlam focos de incêndio em fazenda de Corumbá

IMG 20240112 WA0004

Os focos de incêndio na fazenda Porto da Manga, em Corumbá, foram controlados após empenho da equipe do Corpo de Bombeiros, que trabalharam no combate desde quarta-feira (10).

A Equipe militar ainda se deslocou para fazenda Campo Sandra onde haviam focos ativos.

No local, foi realizado o gradeamento com auxilio de maquinário agrícola e toda área está sendo Monitorada com drone.

Nas Fazendas Rodeio e Sta Tereza onde existiam focos, foram confeccionados aceiros como medida preventivas para evitar a propagação do incêndio para outras áreas.