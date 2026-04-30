Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Corumbá

Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado na noite do dia (29), para atender um incêndio em um terreno baldio na Rua Monte Castelo, quase esquina com a Rua Marechal Deodoro, ao lado de uma transportadora de caminhões. O chamado foi registrado por volta das 21h40.

A guarnição de combate a incêndio deslocou-se prontamente até o endereço. No local, a equipe constatou chamas de grande proporção e intensa emissão de fumaça, o que gerava preocupação entre moradores da região e funcionários da empresa vizinha.

Ao chegar, os bombeiros iniciaram o combate direto às chamas, adotando as técnicas adequadas para contenção e extinção do fogo. A ação rápida da equipe foi fundamental para evitar a propagação do incêndio para áreas próximas, como imóveis residenciais e comerciais. Durante a operação, foram utilizados aproximadamente 300 litros de água para o controle e extinção total das chamas.

Após a finalização dos trabalhos e eliminação dos riscos, o local foi deixado em segurança. Não houve feridos nem danos a edificações.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de evitar a queima de resíduos em terrenos baldios, prática que pode causar incêndios descontrolados, colocando em risco a segurança de pessoas, imóveis e do meio ambiente. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o 193.

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