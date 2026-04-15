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Bombeiros controlam incêndio em amontoado de lixo no bairro Popular Velha em Corumbá

Fumaça chegou a prejudicar visibilidade e trânsito na via e cerca de 200 litros de água foram usados para extinção das chamas

Da redação

Publicado em 15/04/2026 às 09:36

Atualizado em 15/04/2026 às 09:41

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Não houve feridos nem danos a imóveis próximos / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde de terça-feira, dia 14, para atender a uma ocorrência de incêndio em um amontoado de lixo na Rua Major Gama, esquina com a Rua Gonçalves Dias, no bairro Popular Velha, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 15h30.

No local, a guarnição constatou que o fogo atingia um acúmulo de resíduos composto principalmente por restos de poda de capinagem e materiais domésticos. Havia grande quantidade de fumaça, o que acabou prejudicando a visibilidade e o trânsito na via.

Para o controle e extinção das chamas, foram utilizados aproximadamente 200 litros de água, e a situação foi rapidamente controlada pela equipe. Não houve feridos nem danos a imóveis próximos.

O Corpo de Bombeiros ressalta a importância de evitar o descarte irregular de lixo e a queima de resíduos, práticas que podem provocar incêndios e colocar em risco a segurança da população e do meio ambiente. A orientação é que moradores façam o descarte correto de materiais recicláveis, orgânicos e de poda, utilizando os serviços de coleta pública ou ecopontos da cidade.

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