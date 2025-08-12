Bombeiros controlam incêndio em contêiner em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros combateram, na noite desta segunda-feira (11), um incêndio em um contêiner localizado dentro de uma empresa na Avenida Nossa Senhora da Candelária, bairro Maria Leite, em Corumbá.



As chamas atingiam materiais armazenados no interior da estrutura e provocaram intensa fumaça, visível a longa distância. A equipe realizou o resfriamento das paredes externas e o combate direto ao fogo, evitando que o incêndio se propagasse para áreas próximas.



Durante a operação, foram utilizados aproximadamente mil litros de água. Após a extinção do fogo, foi feito o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Não houve registro de vítimas.

