Bombeiros controlam incêndio em loja de motocicletas em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu na noite de segunda-feira (10) a uma ocorrência de incêndio em uma loja de motocicletas localizada na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 20h40, e equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar se deslocaram imediatamente ao local.



Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam sido controladas por funcionários da loja, que residem ao lado do imóvel e utilizaram água para conter o fogo inicial. Em seguida, os militares assumiram o atendimento e realizaram o rescaldo, procedimento que elimina focos remanescentes e impede o reinício do incêndio.



Durante a operação, foram utilizados aproximadamente 200 litros de água. Devido à alta temperatura no ambiente, a equipe também fez o resfriamento das paredes de alvenaria na parte posterior da loja.



A proprietária do estabelecimento acompanhou a ação no local. Embora nenhuma motocicleta tenha sido danificada, houve perda total de uma prateleira de aço com peças de reposição e ferramentas, além de danos à estrutura física, que atingiram paredes, telhado de amianto, madeiramento e forro de PVC.



Após o controle completo e a adoção dos procedimentos de segurança, os bombeiros deixaram o local em condições seguras e retornaram à unidade.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!