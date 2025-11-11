Bombeiros controlam incêndio em loja de motocicletas em Corumbá

O chamado foi registrado por volta das 20h40 de segunda-feira (10)
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar atendeu na noite de segunda-feira (10) a uma ocorrência de incêndio em uma loja de motocicletas localizada na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 20h40, e equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar se deslocaram imediatamente ao local.
Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam sido controladas por funcionários da loja, que residem ao lado do imóvel e utilizaram água para conter o fogo inicial. Em seguida, os militares assumiram o atendimento e realizaram o rescaldo, procedimento que elimina focos remanescentes e impede o reinício do incêndio.
Durante a operação, foram utilizados aproximadamente 200 litros de água. Devido à alta temperatura no ambiente, a equipe também fez o resfriamento das paredes de alvenaria na parte posterior da loja.
A proprietária do estabelecimento acompanhou a ação no local. Embora nenhuma motocicleta tenha sido danificada, houve perda total de uma prateleira de aço com peças de reposição e ferramentas, além de danos à estrutura física, que atingiram paredes, telhado de amianto, madeiramento e forro de PVC.
Após o controle completo e a adoção dos procedimentos de segurança, os bombeiros deixaram o local em condições seguras e retornaram à unidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Justiça
Motociclista fica ferido após colisão com ciclista em Corumbá
Suspeito de furto é preso após tentar fugir em Corumbá
PM apreende 650 litros de combustível contrabandeado em Corumbá
Educação
Divulgação será na página do Inep na parte de Provas e Gabaritos
Educação
Governador Eduardo Riedel visitou estrutura que movimenta mais de 850 mil itens por ano e mantém funcionamento da rede pública de ensino
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS