11 de Novembro de 2025 • 10:34

Bairro Aeroporto

Bombeiros controlam incêndio em loja de motocicletas em Corumbá

O chamado foi registrado por volta das 20h40 de segunda-feira (10)

Da redação

Publicado em 11/11/2025 às 10:20

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu na noite de segunda-feira (10) a uma ocorrência de incêndio em uma loja de motocicletas localizada na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 20h40, e equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar se deslocaram imediatamente ao local.

Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam sido controladas por funcionários da loja, que residem ao lado do imóvel e utilizaram água para conter o fogo inicial. Em seguida, os militares assumiram o atendimento e realizaram o rescaldo, procedimento que elimina focos remanescentes e impede o reinício do incêndio.

Durante a operação, foram utilizados aproximadamente 200 litros de água. Devido à alta temperatura no ambiente, a equipe também fez o resfriamento das paredes de alvenaria na parte posterior da loja.

A proprietária do estabelecimento acompanhou a ação no local. Embora nenhuma motocicleta tenha sido danificada, houve perda total de uma prateleira de aço com peças de reposição e ferramentas, além de danos à estrutura física, que atingiram paredes, telhado de amianto, madeiramento e forro de PVC.

Após o controle completo e a adoção dos procedimentos de segurança, os bombeiros deixaram o local em condições seguras e retornaram à unidade.

