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Meio Ambiente

Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio às margens do Anel Viário de Corumbá

Populares acionaram a corporação após avistar grande extensão de fumaça e chamas na rodovia BR 262

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 11:16

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Foram utilizados aproximadamente 400 litros de água por meio do sistema de mangotinho da viatura / Divulgação

Por volta das 19h de segunda-feira (1º), a guarnição de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência no trecho da BR 262 do Anel Viário de Corumbá, onde populares relataram uma grande extensão de fumaça e chamas em uma área de vegetação.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio atingia entulhos e galhos acumulados em um terreno baldio às margens da via. Imediatamente, a equipe iniciou o combate direto às chamas, utilizando aproximadamente 400 litros de água por meio do sistema de mangotinho da viatura.

Após a extinção do fogo, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição do incêndio. Concluídas as ações, a área foi deixada em condições seguras, sem riscos para a população e para o tráfego na região.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de evitar o descarte irregular de resíduos e a queima de entulhos, especialmente durante períodos de estiagem, quando o risco de propagação do fogo é significativamente maior.

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