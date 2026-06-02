Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio às margens do Anel Viário de Corumbá

Foram utilizados aproximadamente 400 litros de água por meio do sistema de mangotinho da viatura / Divulgação

Por volta das 19h de segunda-feira (1º), a guarnição de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência no trecho da BR 262 do Anel Viário de Corumbá, onde populares relataram uma grande extensão de fumaça e chamas em uma área de vegetação.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio atingia entulhos e galhos acumulados em um terreno baldio às margens da via. Imediatamente, a equipe iniciou o combate direto às chamas, utilizando aproximadamente 400 litros de água por meio do sistema de mangotinho da viatura.

Após a extinção do fogo, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição do incêndio. Concluídas as ações, a área foi deixada em condições seguras, sem riscos para a população e para o tráfego na região.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de evitar o descarte irregular de resíduos e a queima de entulhos, especialmente durante períodos de estiagem, quando o risco de propagação do fogo é significativamente maior.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!