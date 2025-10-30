Bombeiros controlam incêndio em veículo no centro de Corumbá

Fogo destruiu parcialmente a frente do carro
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio em um veículo de passeio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá na noite de quarta-feira (29), por volta das 19h10, na Rua Dom Aquino, região central da cidade.
Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido controlado pelo proprietário do carro. A equipe realizou a abertura do capô com o uso do corta-pedal e verificou fumaça próxima à bateria, que foi desconectada para eliminar qualquer risco de reignição.
Após a adoção de todas as medidas de segurança e a orientação ao motorista, o veículo foi deixado sob sua responsabilidade. A guarnição retornou à base sem outras alterações.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter a revisão elétrica dos veículos em dia e ter um extintor em boas condições de uso, destacando que ações rápidas podem evitar maiores danos e riscos à vida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário
Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário
Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil
Educação
Iniciativa valoriza artesanato indígena e promove geração de renda sustentável no Pantanal
Polícia
Condutor tentou fugir após ordem de parada e dirigia veículo furtado com mandado de prisão em aberto
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS