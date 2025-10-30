Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 13:26

Polícia

Bombeiros controlam incêndio em veículo no centro de Corumbá

Fogo destruiu parcialmente a frente do carro

Da redação

Publicado em 30/10/2025 às 11:59

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio em um veículo de passeio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá na noite de quarta-feira (29), por volta das 19h10, na Rua Dom Aquino, região central da cidade.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido controlado pelo proprietário do carro. A equipe realizou a abertura do capô com o uso do corta-pedal e verificou fumaça próxima à bateria, que foi desconectada para eliminar qualquer risco de reignição.

Após a adoção de todas as medidas de segurança e a orientação ao motorista, o veículo foi deixado sob sua responsabilidade. A guarnição retornou à base sem outras alterações.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter a revisão elétrica dos veículos em dia e ter um extintor em boas condições de uso, destacando que ações rápidas podem evitar maiores danos e riscos à vida.

