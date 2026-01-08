Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 17:59

Tragédia ambiental

Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil

As equipes atuaram então na extinção de pequenas ilhas de incêndio remanescentes

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 15:33

Atualizado em 08/01/2026 às 15:41

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá conseguiu controlar, nesta quinta-feira, o incêndio florestal que consumia cerca de 400 hectares na região do Pantanal do Nabileque, a aproximadamente 250 km da área urbana do município. A ação contou com uma estratégia inusitada: o deslocamento da guarnição por meio de cavalos para alcançar a zona do fogo, de acesso extremamente difícil.

Segundo atualização divulgada pela corporação, ao chegarem ao local foi constatado que o foco principal das chamas havia se extinguido durante a noite, após atingir áreas naturalmente alagadas. As equipes atuaram então na extinção de pequenas ilhas de incêndio remanescentes.

• Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque

Os bombeiros informaram que ainda persiste um foco secundário isolado, cercado por corixos (canais de água típicos do Pantanal). Por estar em uma área úmida e sem material combustível seco ao seu redor, não há risco de propagação. A guarnição permanece no local realizando trabalhos de prevenção e monitoramento.

Trabalho de bombeiros começou imediatamente

O incêndio foi comunicado ao 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) na tarde de quarta-feira (6), quando o gerente da Fazenda Guanabara procurou a unidade em Corumbá para relatar o fato. Uma equipe foi deslocada imediatamente, enfrentando cerca de cinco horas de viagem em caminhonete por terreno complicado.

Desde o início, funcionários da propriedade rural auxiliaram nos trabalhos com o uso de maquinário, como tratores e caminhão-pipa. A dificuldade de acesso terrestre motivou a opção pelo deslocamento equestre na fase final do combate.

A operação segue em andamento para garantir que nenhuma nova chama se reacenda, enquanto os bombeiros mantêm vigilância sobre a área. A situação continua sendo acompanhada de perto pelas equipes do 3º GBM.

Deixe a sua opinião

Risco

Panetones com fungos são recolhidos do mercado

Alerta

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente

