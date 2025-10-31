Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 11:54

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

A árvore havia caído sobre o portão e parte do muro de uma residência, impedindo a entrada e saída dos moradores

Da redação

Publicado em 31/10/2025 às 10:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado na tarde de quinta-feira (30) para atender a uma ocorrência de queda de árvore de médio porte na Alameda Joana D’Arc, no bairro Aeroporto. O incidente ocorreu por volta das 15h e mobilizou uma equipe da corporação.

No local, a árvore havia caído sobre o portão e parte do muro de uma residência, impedindo a entrada e saída dos moradores, embora não tenha bloqueado a via pública.

A guarnição realizou uma avaliação de segurança da área e, em seguida, efetuou o corte e a remoção dos galhos, liberando completamente o acesso à casa.

Após o término dos trabalhos, o local foi deixado em segurança, e os moradores foram orientados sobre cuidados preventivos durante períodos de chuva e ventos fortes, quando aumentam os riscos de queda de árvores e galhos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Trio é preso por desvio e venda de materiais da Prefeitura de Corumbá

• Bombeiros controlam incêndio em veículo no centro de Corumbá

• Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Mulher é presa em flagrante por furto em casa em Corumbá

Ocorrência

Defesa Civil flagra queima de lixo por drone em Corumbá

Socorro

Criança de um ano é socorrida após ingerir água sanitária em Corumbá

Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

Polícia

Homem é preso em Ladário por agredir companheira grávida

Publicidade

Polícia

Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

ÚLTIMAS

Economia

Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024

Geral

Aquidauanense levará produto do Pantanal ao COP 30

Única do MS, Indiara estará expondo no Stand Green a sua geleia de tereré

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo