Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado na tarde de quinta-feira (30) para atender a uma ocorrência de queda de árvore de médio porte na Alameda Joana D’Arc, no bairro Aeroporto. O incidente ocorreu por volta das 15h e mobilizou uma equipe da corporação.



No local, a árvore havia caído sobre o portão e parte do muro de uma residência, impedindo a entrada e saída dos moradores, embora não tenha bloqueado a via pública.



A guarnição realizou uma avaliação de segurança da área e, em seguida, efetuou o corte e a remoção dos galhos, liberando completamente o acesso à casa.



Após o término dos trabalhos, o local foi deixado em segurança, e os moradores foram orientados sobre cuidados preventivos durante períodos de chuva e ventos fortes, quando aumentam os riscos de queda de árvores e galhos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!