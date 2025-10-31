Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

A árvore havia caído sobre o portão e parte do muro de uma residência, impedindo a entrada e saída dos moradores
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado na tarde de quinta-feira (30) para atender a uma ocorrência de queda de árvore de médio porte na Alameda Joana D’Arc, no bairro Aeroporto. O incidente ocorreu por volta das 15h e mobilizou uma equipe da corporação.
No local, a árvore havia caído sobre o portão e parte do muro de uma residência, impedindo a entrada e saída dos moradores, embora não tenha bloqueado a via pública.
A guarnição realizou uma avaliação de segurança da área e, em seguida, efetuou o corte e a remoção dos galhos, liberando completamente o acesso à casa.
Após o término dos trabalhos, o local foi deixado em segurança, e os moradores foram orientados sobre cuidados preventivos durante períodos de chuva e ventos fortes, quando aumentam os riscos de queda de árvores e galhos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Socorro
Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas
Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular
Homem é preso por agredir companheira em Corumbá
Economia
Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024
Geral
Única do MS, Indiara estará expondo no Stand Green a sua geleia de tereré
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS