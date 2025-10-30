Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Uma árvore caiu sobre uma residência na manhã de quarta-feira (29), no bairro Nova Corumbá, durante a forte chuva acompanhada de ventos que atingiu a cidade. O incidente ocorreu por volta das 9h20, na Rua J.B. Mota, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá.



Segundo o registro da ocorrência, a árvore desabou em razão das condições climáticas e causou danos significativos à estrutura do imóvel, resultando na destruição total do telhado de zinco, bem como de vigas, caibros e paredes de madeira. Além dos estragos estruturais, houve prejuízos materiais, com a danificação de móveis e eletrodomésticos, como tanquinho, camas, cadeiras e roupas de cama, mesa e banho.



A guarnição realizou o corte e a remoção completa da árvore, deixando o local seguro e sob os cuidados da proprietária da residência. Ninguém ficou ferido.



Após a conclusão do trabalho, a equipe retornou à base sem outras alterações. O Corpo de Bombeiros aproveitou para reforçar a importância de manter árvores próximas a residências sob inspeção periódica, especialmente em períodos de chuvas e ventos fortes, a fim de prevenir acidentes e reduzir danos materiais.

