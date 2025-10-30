Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

O incidente ocorreu por volta das 9h20, na Rua J.B. Mota
Divulgação/ Bombeiros
Uma árvore caiu sobre uma residência na manhã de quarta-feira (29), no bairro Nova Corumbá, durante a forte chuva acompanhada de ventos que atingiu a cidade. O incidente ocorreu por volta das 9h20, na Rua J.B. Mota, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá.
Segundo o registro da ocorrência, a árvore desabou em razão das condições climáticas e causou danos significativos à estrutura do imóvel, resultando na destruição total do telhado de zinco, bem como de vigas, caibros e paredes de madeira. Além dos estragos estruturais, houve prejuízos materiais, com a danificação de móveis e eletrodomésticos, como tanquinho, camas, cadeiras e roupas de cama, mesa e banho.
A guarnição realizou o corte e a remoção completa da árvore, deixando o local seguro e sob os cuidados da proprietária da residência. Ninguém ficou ferido.
Após a conclusão do trabalho, a equipe retornou à base sem outras alterações. O Corpo de Bombeiros aproveitou para reforçar a importância de manter árvores próximas a residências sob inspeção periódica, especialmente em períodos de chuvas e ventos fortes, a fim de prevenir acidentes e reduzir danos materiais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
PM resgata crianças trancadas sozinhas e conduz mãe por maus-tratos em Corumbá
Homem é preso por ameaçar companheira com faca em Corumbá
Corumbá amplia consultas e procedimentos oftalmológicos no município
Educação
Iniciativa valoriza artesanato indígena e promove geração de renda sustentável no Pantanal
Polícia
Condutor tentou fugir após ordem de parada e dirigia veículo furtado com mandado de prisão em aberto
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS