Bombeiros de Corumbá atende 26 ocorrências em 48 horas; incêndio destrói residência

Os bombeiros reforçam a importância dos cuidados preventivos com instalações elétricas e fontes de calor em residências, especialmente durante o verão / Divulgação

A Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá registrou um movimento intenso nas últimas 48 horas, com o atendimento a 26 ocorrências. Além de um caso de afogamento, a corporação destacou um incêndio de grandes proporções que consumiu uma casa no bairro Aeroporto, na manhã de domingo, dia 18.

O caso ocorreu por volta das 10h45 na Rua Campo Grande. Para combatê-lo, o Corpo de Bombeiros empregou um comboio operacional com duas viaturas e seis militares. A residência, de alvenaria, teve perda total da estrutura, com paredes comprometidas e risco de queda do telhado. Todo o conteúdo interno também foi destruído pelo fogo, incluindo geladeira, fogão, armários, camas, ventilador, roupas, utensílios e documentos pessoais do morador.

O incêndio atingiu cinco cômodos (sala, dois quartos, cozinha e banheiro), em uma área total de aproximadamente 40 metros quadrados. O combate às chamas consumiu cerca de 5 mil litros de água. Após garantir o rescaldo completo, a equipe deixou o local em segurança aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas feridas.

Os bombeiros reforçam a importância dos cuidados preventivos com instalações elétricas e fontes de calor em residências, especialmente durante o verão, quando os riscos de incêndios costumam aumentar.

