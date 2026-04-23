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Segurança

Bombeiros de Corumbá atendem a cinco ocorrências em 24 horas

Entre os casos, uma mulher teve faca encravada no tornozelo, duas ficaram feridas em queda de moto e criança foi salva por manobra de desengasgo em escola

Da redação

Publicado em 23/04/2026 às 14:13

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Entre as ocorrências esteve um acidente com motocicleta / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá registrou um intenso boletim de atendimentos nas últimas 24 horas, com cinco ocorrências que mobilizaram as equipes de resgate e salvamento. Os casos incluíram acidente doméstico grave, queda de motocicleta, engasgo infantil, mal súbito e resgate de animal.

O primeiro caso reportado ocorreu na tarde do dia 22, quando a guarnição foi acionada para atender uma mulher de 51 anos, que sofreu um acidente doméstico enquanto lavava louças. Segundo boletim, ao guardar os utensílios, uma faca caiu ao chão e, ao se deslocar, ela pisou no objeto, que ficou encravado em seu tornozelo direito, com sangramento ativo.

A vítima foi encontrada consciente e orientada, sentada, com a lâmina ainda fixada. A equipe realizou imobilização do membro mantendo o objeto no local — procedimento fundamental para evitar agravamento — e controlou o sangramento. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. Os bombeiros orientam que, em casos de objetos perfurantes encravados, não se deve removê-los, aguardando socorro especializado.

Os socorristas ainda foram acionados para atender as vítimas de uma queda de motocicleta no cruzamento das ruas Frei Mariano com Porto Carreiro, no Centro. No local, duas mulheres estavam ao solo, conscientes, porém desorientadas.

A condutora apresentava escoriações diversas pelo corpo, sem fraturas aparentes, enquanto a passageira tinha escoriações e um desvio no punho esquerdo, com suspeita de fratura. Ela foi imobilizada e ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro. A motocicleta envolvida foi retirada do local antes da chegada da guarnição.

Ainda no dia 22, por volta das 9h50, a guarnição atendeu uma ocorrência de engasgo na Escola Municipal Fernando de Barros, no bairro Centro América. No local, um estudante de 6 anos, havia se engasgado com um pirulito. A coordenadora da escola realizou prontamente as manobras de desobstrução (tapotagem e compressões abdominais), obtendo êxito — o objeto acabou sendo engolido pela criança. A vítima queixava-se de dor na garganta, foi avaliada pela equipe e encaminhada ao Pronto-Socorro acompanhada da mãe. Os bombeiros reforçam a importância de profissionais da educação conhecerem primeiros socorros: atitudes rápidas salvam vidas.

Já na manhã desta quinta-feira, dia 23, por volta das 7h30, os bombeiros foram acionados para resgatar um filhote de gato com a cabeça presa em um buraco de bueiro na creche da Escola CAIC. Havia ainda uma ninhada de filhotes nas proximidades. A equipe precisou retirar parte do concreto para liberar o animal, deslocando o conjunto para uma área externa e realizando o salvamento com técnicas adequadas. O filhote não apresentava lesões aparentes e foi deixado em segurança junto aos demais.

Também na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h30, os bombeiros foram acionados para atender um caminhoneiro argentino de 45 anos em um estacionamento de caminhões no anel viário, na parte alta de Corumbá. Ele relatava fortes dores de cabeça e na nuca, além de vômitos. A pressão arterial estava alterada e ele informou ser diabético.

O paciente estava com carga destinada a Cochabamba (Bolívia) quando apresentou o mal súbito. Após atendimento pré-hospitalar e monitoramento, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.

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