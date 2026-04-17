Bombeiros de Corumbá atendem ocorrências em escola e residência em um mesmo dia

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá atendeu a duas ocorrências na manhã da última quinta-feira (16), em situações distintas que exigiam rápida intervenção para garantir a segurança de pessoas em diferentes ambientes.

Por volta das 11h30, a guarnição de salvamento foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola estadual localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá. No local, os militares constataram que um ventilador de teto havia se desprendido parcialmente, permanecendo suspenso apenas por um fio, oferecendo risco iminente de queda sobre alunos e funcionários.

Devido à altura elevada do local, aproximadamente 8 metros, foi necessário o içamento da escada de salvamento para acesso seguro ao equipamento. Após o procedimento, a equipe realizou a retirada do ventilador, eliminando completamente o risco no ambiente escolar. A ação rápida da guarnição garantiu a segurança de todos no local, evitando possíveis acidentes.

Idoso de 98 anos atendido após queda em casa

Também na manhã de quinta-feira, por volta das 10h30, a guarnição da viatura de resgate foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Bernardino Alves do Couto, no bairro Guatós. No local, a equipe prestou atendimento a um idoso de 98 anos, vítima de queda acidental da própria altura após tropeçar dentro da residência.

O idoso encontrava-se consciente e orientado, porém agitado, relatando ter batido a cabeça durante a queda. Na avaliação, foi identificado edema subgaleal na região temporal direita, indicando trauma na região da cabeça. A guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar no local, com monitoramento e estabilização, e encaminhou o idoso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica especializada.

Orientações de segurança

Após os atendimentos, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou orientações importantes. Em relação à ocorrência na escola, destacou a necessidade de manutenção preventiva de equipamentos instalados em locais elevados, como ventiladores, luminárias e estruturas suspensas, com inspeções periódicas realizadas por profissionais qualificados.

Sobre a queda do idoso, a corporação ressaltou a importância da prevenção de acidentes domésticos, com recomendações como evitar tapetes soltos, manter a casa bem iluminada, instalar barras de apoio em banheiros e corredores, manter o ambiente organizado, utilizar calçados adequados e redobrar a atenção com pisos escorregadios.

A prevenção é a melhor forma de garantir a segurança, seja em ambientes coletivos como escolas, seja dentro do ambiente doméstico, especialmente para os idosos, que são mais vulneráveis a quedas e traumas.

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