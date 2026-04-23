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Bombeiros de Corumbá capturam jiboia próximo a posto de saúde

Animal foi avistado por populares e após contenção segura foi devolvido ao habitat natural

Da redação

Publicado em 23/04/2026 às 12:07

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar capturou, na manhã do dia 22, uma cobra da espécie jiboia que foi avistada nas proximidades do posto de saúde José Fragelli, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 11h, na Avenida Rio Branco.

Segundo informações de populares, o animal foi visto nas imediações da unidade de saúde, o que gerou preocupação entre quem passava pelo local. A guarnição de salvamento foi acionada imediatamente para atender a ocorrência.

Ao chegar, a equipe realizou a contenção e captura segura da jiboia, utilizando técnicas adequadas para esse tipo de situação, garantindo a segurança da população e a integridade do animal.

Após a captura, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área segura e afastada da zona urbana, onde não representa risco à população.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, ao se deparar com animais silvestres, a população não tente capturá-los ou manipulá-los, devendo acionar imediatamente os órgãos competentes para realização do manejo adequado. O telefone para emergências é o 193.

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