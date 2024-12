Bombeiros e Instituto Novo Olhar levam magia natalina às ruas de Corumbá

Em um gesto de celebração e esperança, o Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá, em parceria com o Instituto Novo Olhar, promove uma ação especial que promete encantar a população da cidade. Após um ano repleto de desafios, especialmente no combate aos incêndios florestais que marcaram 2024, a corporação encerra suas atividades anuais com uma iniciativa voltada para a magia do Natal.

Neste ano, o Papai Noel chega de forma inédita: em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, iluminado e decorado especialmente para a ocasião. O desfile percorrerá as ruas da parte alta de Corumbá, levando alegria às crianças e suas famílias. A ação simboliza não apenas o espírito natalino, mas também uma mensagem de superação e união após um ano de dificuldades.

O Capitão Silvanei, representante do 3º Grupamento de Bombeiros, ressaltou a importância desse momento para a corporação e para a comunidade. “Enfrentamos grandes desafios em 2024, especialmente no combate aos incêndios florestais, protegendo o bioma pantaneiro. Encerrar o ano com essa celebração é uma forma de retribuir o carinho da população e levar uma mensagem de esperança. Ver o brilho nos olhos das crianças é o maior presente que podemos receber.”

A parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Instituto Novo Olhar reforça o compromisso com ações que promovem o bem-estar da comunidade. A população de Corumbá está convidada a prestigiar essa celebração natalina, que promete transformar as ruas da cidade em um cenário de magia e emoção.