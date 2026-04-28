Bombeiros e Marinha atuam em conjunto em resgate de criança no Pantanal do Paiaguás

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Uma ação integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Marinha do Brasil garantiu o rápido atendimento a uma criança de 3 anos que passou mal em uma fazenda na região do Pantanal do Paiaguás, área de difícil acesso. O resgate ocorreu na tarde de segunda-feira (27), quando a viatura de resgate dos bombeiros foi acionada por volta das 15h para realizar a interceptação de uma aeronave da Marinha na Base Naval de Ladário.

A menina apresentava quadro clínico preocupante, com cefaleia (dor de cabeça), episódios de vômito e síncope (desmaio) durante a manhã. A família também relatou um engasgo parcial com objeto não identificado. Ao chegar à base, a equipe de resgate realizou a avaliação inicial e constatou frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto e saturação de oxigênio em 96%.

Após o atendimento pré-hospitalar, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, acompanhada por sua mãe, onde permanece sob cuidados da equipe médica para continuidade do tratamento.

A atuação conjunta entre as duas instituições foi essencial para garantir rapidez, eficiência e segurança no socorro, especialmente diante da distância e das dificuldades de acesso características da região pantaneira. O caso reforça a importância da integração entre forças de segurança e defesa em situações de emergência em áreas remotas.

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