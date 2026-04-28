Bombeiros e Marinha atuam em conjunto em resgate de criança no Pantanal do Paiaguás

Aeronave da Marinha fez a interceptação na Base Naval de Ladário e paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá
Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa
Uma ação integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Marinha do Brasil garantiu o rápido atendimento a uma criança de 3 anos que passou mal em uma fazenda na região do Pantanal do Paiaguás, área de difícil acesso. O resgate ocorreu na tarde de segunda-feira (27), quando a viatura de resgate dos bombeiros foi acionada por volta das 15h para realizar a interceptação de uma aeronave da Marinha na Base Naval de Ladário.
A menina apresentava quadro clínico preocupante, com cefaleia (dor de cabeça), episódios de vômito e síncope (desmaio) durante a manhã. A família também relatou um engasgo parcial com objeto não identificado. Ao chegar à base, a equipe de resgate realizou a avaliação inicial e constatou frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto e saturação de oxigênio em 96%.
Após o atendimento pré-hospitalar, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, acompanhada por sua mãe, onde permanece sob cuidados da equipe médica para continuidade do tratamento.
A atuação conjunta entre as duas instituições foi essencial para garantir rapidez, eficiência e segurança no socorro, especialmente diante da distância e das dificuldades de acesso características da região pantaneira. O caso reforça a importância da integração entre forças de segurança e defesa em situações de emergência em áreas remotas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
PERIGO
Segundo relato do morador, o incêndio teria sido provocado pela própria companheira, que, após uma discussão, teria se exaltado e ateado fogo nos objetos dentro da casa.
Oportunidades
Oportunidades incluem posições locais, regionais, para jovens aprendizes e pessoas com deficiência
Meteorologia
Previsão indica 14,5 mm de precipitação, com trovoadas ao longo do dia; temperaturas variam entre 23°C e 26°C
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS