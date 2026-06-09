Bombeiros e Marinha resgatam idosa no Pantanal e mulher é vítima de sucuri em Corumbá

Divulgação/Bombeiros

Duas ocorrências de resgate foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá no último domingo, dia 8. Uma mulher de 65 anos foi salva em operação conjunta com a Marinha do Brasil em região remota do Pantanal, e uma idosa de 70 anos foi vítima de ataque de sucuri no Porto da Manga.

Resgate aeromédico no Pantanal

Por volta das 14h, uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil resgatou uma mulher de 65 anos que necessitava de atendimento médico na Fazenda Santa Maria, região do Taquari. A paciente apresentava há três dias mal-estar, tontura, fortes dores no peito e no braço direito, além de histórico de hérnia umbilical e hipertensão.

Devido à ausência de acesso terrestre e fluvial no local, uma aeronave do Esquadrão de Helicópteros da Marinha realizou a evacuação aeromédica. A paciente foi transportada até o heliponto do 6º Distrito Naval, em Corumbá, e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal por equipe dos bombeiros. Ela estava consciente, orientada e com sinais vitais estáveis.

O caso demonstra a importância da integração entre as forças de segurança e defesa para o socorro em áreas de difícil acesso no Pantanal.

Ataque de sucuri

Já por volta das 17h30, uma mulher de 70 anos foi atacada por uma sucuri enquanto realizava serviços de capina no Porto da Manga, a 65 quilômetros da área urbana de Corumbá. Ela sofreu duas mordidas no pé direito.

Os bombeiros percorreram a distância até o local e encontraram a idosa consciente e orientada, com inchaço na região da lesão, dores no local e dor de cabeça. Os sinais vitais estavam estáveis: frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto e saturação de oxigênio de 98%.

A equipe realizou a assepsia e o curativo do ferimento e encaminhou a paciente ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica especializada.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de acidentes com animais silvestres, a vítima deve evitar procedimentos caseiros, permanecer em repouso e buscar atendimento médico imediato, acionando os serviços de emergência.

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