Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Passo do Lontra

O homem, de 47 anos, desaparecido desde ontem (22) em rio do Passo do Lontra foi encontrado nesta manhã de domingo (23). A confirmação foi feita pela equipe do Corpo de Bombeiros responsável pelas buscas.

A busca era realizada desde ontem pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá. Conforme apurado pela reportagem, na manhã de hoje, a equipe de mergulhadores do 3ºGBM deslocou até a região do Passo do Lontra para realizar a busca da vítima de afogamento.

Por volta das h7h, o corpo da vítima R.F.C, de 47 anos, emergiu e foi avistado pela guarnição. Ele foi retirado da água e levado para perícia.

De acordo com informações do 3º Grupamento, ele estava tomando banho de rio com amigos, quando foi visto acenando e submergindo em seguida.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h e em nota, informaram que "devido a complexidade operacional da atividade de mergulho naquele local e levando-se em conta a segurança da guarnição, as buscas não são realizadas no período noturno". O trabalho foi retomado hoje, quando a vítima foi encontrada.