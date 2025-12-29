Bombeiros evitam que mulher morra afogada no rio Paraguai

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na tarde da última quinta-feira, dia 26, por volta das 15h, uma ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar evitou uma tragédia às margens do Rio Paraguai, em Corumbá. A guarnição de resgate foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Domingos Sahib, na área conhecida como Praia Vermelha, quase em frente ao Moinho Cultural.

De acordo com informações iniciais repassadas, uma mulher se jogou no rio e não sabia nadar. A vítima, de 48 anos, foi encontrada em estado de embriaguez e visivelmente abalada emocionalmente. Após o salvamento, a mulher foi encaminhada para acolhimento psicológico e, em seguida, direcionada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, para receber avaliação médica.

Serviço - Os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) e o Samu (192), estão disponíveis para auxiliar normalmente a população no fim de ano.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!