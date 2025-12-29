Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 17:59

Buscar

Últimas notícias
X
Desespero

Bombeiros evitam que mulher morra afogada no rio Paraguai

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 12:10

Atualizado em 29/12/2025 às 12:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na tarde da última quinta-feira, dia 26, por volta das 15h, uma ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar evitou uma tragédia às margens do Rio Paraguai, em Corumbá. A guarnição de resgate foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Domingos Sahib, na área conhecida como Praia Vermelha, quase em frente ao Moinho Cultural.

De acordo com informações iniciais repassadas, uma mulher se jogou no rio e não sabia nadar. A vítima, de 48 anos, foi encontrada em estado de embriaguez e visivelmente abalada emocionalmente. Após o salvamento, a mulher foi encaminhada para acolhimento psicológico e, em seguida, direcionada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, para receber avaliação médica.

Serviço - Os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) e o Samu (192), estão disponíveis para auxiliar normalmente a população no fim de ano.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Queda de galhos provoca interdição temporária em Corumbá

Ocorrência

PM recupera veículo com restrição criminal em Corumbá

Ocorrência

Suspeito de roubo é preso após ser imobilizado por moradores em Corumbá

Polícia Militar recupera veículo roubado durante ação em Corumbá

Marinha faz resgate urgente de gestante em Corumbá

Corumbá recebe nova ambulância com investimento de R$ 319 mil

Ocorrência

Polícia Militar recupera veículo roubado durante ação em Corumbá

Publicidade

Receptação

PRF e PM apreendem veículo com registro de furto em MG após parada na BR-262

ÚLTIMAS

Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Esporte

Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer amplia ações, fortalece eventos e promove qualidade de vida em Nioaque

Aquidauana

Incêndio em residência é registrado na Vila Pinheiro

Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender o caso na Rua João Pace

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo