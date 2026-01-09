Acessibilidade

09 de Janeiro de 2026 • 16:45

Fogo

Bombeiros extinguem incêndio florestal no Pantanal do Nabileque

O sinistro atingiu uma área total estimada em 2.800 hectares

Da redação

Publicado em 09/01/2026 às 15:02

Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá extinguiu nesta sexta-feira (9), o incêndio florestal que atingia uma propriedade rural no Pantanal do Nabileque, região de difícil acesso no município de Corumbá. Após ações contínuas de combate, as equipes confirmaram a eliminação dos focos ativos e a estabilização da área afetada.

No local, os bombeiros constataram que o foco principal do incêndio foi extinto ainda durante o período noturno, após as chamas alcançarem áreas naturalmente alagadas do Pantanal, o que contribuiu para conter o avanço do fogo. Restaram apenas pequenas ilhas de incêndio, que foram combatidas e totalmente extintas pela equipe operacional.

O sinistro atingiu uma área total estimada em 2.800 hectares. Na área inicialmente atingida, não foram identificados novos focos de incêndio, permitindo o encerramento dos trabalhos de combate direto e o retorno de parte da guarnição à unidade do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a corporação, permanece apenas um foco secundário isolado, cercado por corixos, sem risco de propagação devido à umidade do terreno e à ausência de material combustível seco. A equipe segue realizando ações de prevenção e monitoramento para evitar a reignição das chamas.

A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira, quando o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionado pelo gerente da Fazenda Guanabara. O deslocamento até a região exigiu cerca de cinco horas de viagem por terreno acidentado, além da utilização de cavalos para acesso aos pontos mais críticos.

Durante toda a operação, funcionários da propriedade auxiliaram os bombeiros com o uso de tratores e caminhão-pipa. Ao final dos trabalhos, a equipe repassou orientações ao responsável pela área sobre medidas preventivas, visando reduzir o risco de novos incêndios florestais.

