Bombeiros fazem retirada segura de anzol encravado em pescador no Pantanal

Divulgação

Militares do Corpo de Bombeiros lotados na Base Avançada do Amolar, no Pantanal, realizaram na manhã de quinta-feira (7), o atendimento de um homem vítima de acidente com anzol na região da Barra do São Lourenço. A base está localizada a cerca de 250 km da área urbana de Corumbá, em uma das regiões mais remotas e de difícil acesso da planície pantaneira.

Segundo informações,o homem de 47 anos, morador da região, compareceu à base acompanhado do condutor de uma embarcação, identificado como S., solicitando apoio após sofrer uma lesão acidental causada por um anzol de isca artificial. O objeto ficou encravado na falange distal do dedo indicador da mão esquerda da vítima enquanto ela manuseava um peixe.

A guarnição realizou a avaliação da lesão e, utilizando técnicas adequadas e equipamentos específicos, efetuou a retirada segura do objeto perfurocortante. Para o procedimento, foi empregado um alicate apropriado para estabilização da haste do anzol, garantindo a extração sem agravamento do ferimento.

Após a retirada completa do anzol, os militares realizaram a antissepsia do local e curativo compressivo para controle do sangramento e proteção da área lesionada. A vítima foi liberada no próprio local, apresentando quadro estável e sem comprometimento motor aparente. Durante o atendimento, informou estar com a vacinação antitetânica em dia, recebendo ainda orientações sobre higienização e cuidados posteriores com o ferimento.

A Base Avançada do Amolar desempenha papel estratégico no apoio às operações de combate aos incêndios florestais no Pantanal, servindo como ponto de apoio para as equipes de bombeiros. Além disso, atende emergências envolvendo moradores, pescadores e turistas que se encontram na região. A presença permanente da base permite respostas mais rápidas tanto em ocorrências de salvamento quanto nas ações de monitoramento e combate ao fogo, reforçando a importância da estrutura para a proteção da vida e preservação ambiental no Pantanal.

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