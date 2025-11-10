Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido no rio Paraguai em Corumbá

Divulgação Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul localizou, na tarde de domingo (9), o corpo de um homem no rio Paraguai, em Corumbá. Segundo informações da corporação, a vítima ainda não foi identificada.



De acordo com o relato dos militares, trata-se de um homem aparentando entre 40 e 50 anos, de pele morena, cabelo grisalho e altura estimada entre 1,60m e 1,70m. No momento do resgate, ele vestia bermuda colorida e camisa amarela.



As buscas começaram na manhã deste domingo, por volta das 11h30, quando os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de afogamento no Porto Geral, próximo ao Centro de Convenções de Corumbá.



Testemunhas informaram que o homem pescava às margens do rio e, em determinado momento, entrou na água e submergiu, não retornando à superfície.



Equipes de busca e resgate aquático realizaram varreduras na superfície e em profundidade, até que o corpo foi localizado horas depois.



Após o resgate, a Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionadas para os procedimentos de identificação e investigação das circunstâncias do caso.

