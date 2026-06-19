Acessibilidade

19 de Junho de 2026 • 14:38

Buscar

Últimas notícias
X
Grupamento de Operações Aéreas

Bombeiros mobilizam aeronave para paciente indígena que passou mal em área remota do Pantanal

Mulher de 58 anos foi transportada da aldeia Uberaba até Corumbá após apresentar alterações glicêmicas e quadro de mal-estar

Anibal Placêncio

Publicado em 19/06/2026 às 13:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Grupamento de Operações Aéreas alcançou a marca de 10 serviços aeromédicos efetuados em 2026 na região de Corumbá e do Pantanal / Divulgação

Uma operação integrada do Corpo de Bombeiros Militar garantiu o atendimento de uma paciente indígena residente em uma região de difícil acesso do Pantanal Sul-mato-grossense. A ação mobilizou equipes terrestres e aéreas para realizar a remoção da mulher, de 58 anos, da aldeia Uberaba até o município de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, o pedido de socorro foi registrado por meio da Central de Operações 193. A paciente apresentava mal-estar e alterações nos níveis de glicemia há cerca de três dias, situação que exigia avaliação médica especializada.

Em razão da distância entre a comunidade indígena e a área urbana, além das limitações de acesso por vias terrestres, foi necessário o acionamento do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiros Militar. A aeronave realizou o transporte da paciente até o Aeroporto Internacional de Corumbá.

No local, uma equipe da Unidade de Resgate recebeu a paciente e realizou os procedimentos necessários para a transferência. Em seguida, ela foi encaminhada com segurança ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para continuidade do atendimento.

A ocorrência, segundo a corporação, evidencia a importância do emprego de aeronaves em missões de resgate e transporte no Pantanal. As grandes distâncias, áreas alagadas e localidades isoladas tornam o suporte aéreo fundamental para garantir rapidez no atendimento e ampliar as chances de recuperação dos pacientes.

Com a missão realizada nesta semana, o Grupamento de Operações Aéreas alcançou a marca de 10 serviços aeromédicos efetuados em 2026 na região de Corumbá e do Pantanal, reforçando o papel estratégico da aviação operacional do Corpo de Bombeiros Militar no atendimento às populações que vivem em áreas remotas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Sem cinto de segurança, mulher e criança ficam feridas após colisão entre veículos em Corumbá

Acidente

Adolescente sofre suspeita de fratura após acidente entre bicicleta e carro em Corumbá

Ação conjunta

Bombeiros ajudam PRF a localizar maconha escondida em fundo falso de veículo, em Corumbá

Compartimento oculto sob o assoalho continha tabletes de maconha protegidos por estruturas metálicas

Violência

Homem é encontrado inconsciente com múltiplas lesões no bairro Aeroporto em Corumbá

Publicidade

TRANSITO

Adolescente de 14 anos fica inconsciente após ser atropelada em Corumbá

ÚLTIMAS

Meio ambiente

Alunos participam de ação educativa com plantio de mudas e limpeza no Saltinho em Nioaque

Atividade realizada em parceria com a Resstel Villas Boas integra a programação da Semana do Meio Ambiente no município

Anastácio

Projeto de Cinoterapia do CEAME-TEA realiza nova sessão com cães em Anastácio

Atividade desenvolvida em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar promove estimulação cognitiva e sensorial para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo