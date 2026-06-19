Bombeiros mobilizam aeronave para paciente indígena que passou mal em área remota do Pantanal

Grupamento de Operações Aéreas alcançou a marca de 10 serviços aeromédicos efetuados em 2026 na região de Corumbá e do Pantanal / Divulgação

Uma operação integrada do Corpo de Bombeiros Militar garantiu o atendimento de uma paciente indígena residente em uma região de difícil acesso do Pantanal Sul-mato-grossense. A ação mobilizou equipes terrestres e aéreas para realizar a remoção da mulher, de 58 anos, da aldeia Uberaba até o município de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, o pedido de socorro foi registrado por meio da Central de Operações 193. A paciente apresentava mal-estar e alterações nos níveis de glicemia há cerca de três dias, situação que exigia avaliação médica especializada.

Em razão da distância entre a comunidade indígena e a área urbana, além das limitações de acesso por vias terrestres, foi necessário o acionamento do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiros Militar. A aeronave realizou o transporte da paciente até o Aeroporto Internacional de Corumbá.

No local, uma equipe da Unidade de Resgate recebeu a paciente e realizou os procedimentos necessários para a transferência. Em seguida, ela foi encaminhada com segurança ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para continuidade do atendimento.

A ocorrência, segundo a corporação, evidencia a importância do emprego de aeronaves em missões de resgate e transporte no Pantanal. As grandes distâncias, áreas alagadas e localidades isoladas tornam o suporte aéreo fundamental para garantir rapidez no atendimento e ampliar as chances de recuperação dos pacientes.

Com a missão realizada nesta semana, o Grupamento de Operações Aéreas alcançou a marca de 10 serviços aeromédicos efetuados em 2026 na região de Corumbá e do Pantanal, reforçando o papel estratégico da aviação operacional do Corpo de Bombeiros Militar no atendimento às populações que vivem em áreas remotas.

