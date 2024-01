Bombeiros mobilizam equipe para combate a incêndio na Serra do Amolar

Divulgação

O 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá enviou uma equipe de primeira resposta para combater um grande incêndio que atinge a região da Serra do Amolar.

Logo após o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) constatar através de sua central de monitoramento de câmeras o início do foco, o 3° GBM mobilizou de imediato a equipe composta pelo ST JARD; SGT ASSIS, SD HUMBERTO e a SD HAUSSLER.

O deslocamento do efetivo e de todo o material foi feito com embarcação da unidade militar, com um percurso pelo Rio Paraguai de aproximadamente cinco horas até o local do sinistro.

O Corpo de Bombeiros Militar soma esforços com outras instituições e brigadas voluntárias da região para controlar o incêndio e evitar maiores danos ambientais ao Biom