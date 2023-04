Bombeiros percorrerem 182 km de barco para resgatar criança no Pantanal

A criança, que estava junto com a mãe, recebeu os primeiros atendimentos / Divulgação

Equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar , percorreu, na sexta-feira, dia 31, o total de 182 km de barco para realizar o resgate de um menino de nove anos, que sofreu uma contusão no pé direito.

A equipe recebeu o chamado e levou aproximadamente quatro horas para chegar ao local indicado pelos solicitantes, informou o Diário Corumbaense.

A equipe foi até a Escola Nova Dourado, na região do São Lourenço, para onde a vítima tinha sido levada por uma embarcação do IHP (Instituto Homem Pantaneiro).

No local, a criança, que estava junto com a mãe, recebeu os primeiros atendimentos e teve pé imobilizado com tala. Em seguida o menino foi transportado pela equipe de resgate até o Porto Geral de Corumbá, chegando por volta das 17h40. Uma outra guarnição aguardava para levar a criança até o pronto-socorro municipal.