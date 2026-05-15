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Bombeiros realizam 5 atendimentos em Corumbá em um dia, incluindo resgate aéreo no Pantanal

Morador do Paiaguás de 76 anos foi transportado de helicóptero e jovem de 21 anos sofreu traumatismo craniano em colisão com caminhão estacionado

Da redação

Publicado em 15/05/2026 às 10:23

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A aeronave chegou ao Aeroporto Internacional de Corumbá por volta das 14h30, onde a guarnição da viatura de resgate realizou o atendimento e o transporte do paciente até o Pronto-Socorro Municipal / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá atendeu, ao longo desta quinta-feira (14), cinco ocorrências de diferentes naturezas, incluindo um resgate aeromédico na região do Pantanal do Paiaguás, um acidente durante prática esportiva em escola, duas quedas de motocicleta – sendo uma delas grave – e um caso de ferimento por arma de fogo. Os atendimentos evidenciam a diversidade do trabalho da corporação e a importância da agilidade no socorro para preservar vidas.

Resgate aéreo no Pantanal

Um morador da região do Pantanal do Paiaguás, de 76 anos, precisou ser transportado com urgência para Corumbá após apresentar agravamento do quadro clínico. Devido à distância e às dificuldades de acesso da região, localizada na Fazenda Nazaré, foi necessário o acionamento do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar para a realização do resgate aeromédico.

A aeronave chegou ao Aeroporto Internacional de Corumbá por volta das 14h30, onde a guarnição da viatura de resgate realizou o atendimento e o transporte do paciente até o Pronto-Socorro Municipal. O idoso apresentava quadro de cansaço intenso, falta de ar e dispneia, além de histórico de tabagismo recente. Durante a avaliação, a vítima apresentava sinais vitais estáveis, sendo necessária a oferta de oxigênio suplementar a 5 litros por minuto durante o transporte. Após o atendimento pré-hospitalar, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro, permanecendo aos cuidados da equipe médica plantonista.

A ocorrência evidencia a importância da integração entre as equipes terrestres e aéreas do Corpo de Bombeiros, garantindo atendimento rápido e eficiente às populações que vivem em áreas remotas do Pantanal.

Aluno ferido durante vôlei em escola

Por volta das 16h, a guarnição de resgate foi acionada para deslocar-se até uma escola estadual localizada na Rua Porto Carreiro, região central de Corumbá. No local, a equipe encontrou um adolescente de 13 anos, vítima de uma entorse no ombro direito ocorrida durante uma partida de vôlei na unidade escolar. O aluno relatava forte dor e apresentava dificuldade de movimentação do membro superior direito. Após avaliação, foram realizados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e imobilização da região lesionada. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.

Motociclista ferido após queda durante abordagem policial

Por volta das 22h15, os bombeiros foram acionados para a Rua Rio Grande do Sul, no bairro Cristo Redentor, para atendimento de uma queda de motocicleta. Segundo informações apuradas no local, o motociclista, de 19 anos, teria perdido o controle da direção e caído ao solo após uma ordem de parada realizada por equipes da Polícia Militar durante abordagem.

resgate bombeiros corumba 2

A vítima foi encontrada consciente e orientada, apresentando escoriações e corte na perna esquerda, braço esquerdo e face, além de queixar-se de dores no pé. Os militares realizaram limpeza e assepsia das lesões, monitoramento e estabilização da vítima. Após o atendimento inicial, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. A ocorrência contou com apoio de equipes da Polícia Militar durante o atendimento e controle da cena.

Motocicleta colide na traseira de caminhão estacionado e deixa jovem gravemente ferido

Por volta das 7h da manhã de hoje (15), a guarnição de resgate foi acionada para a Rua Dom Pedro II, quase esquina com a Rua José Fragelli, para atendimento de uma colisão envolvendo motocicleta e caminhão. Segundo informações, o motociclista, de 21 anos, teria colidido na traseira de um caminhão que se encontrava estacionado na via.

A vítima foi encontrada ao solo, inconsciente, apresentando suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), forte sangramento na região da cabeça e diversos ferimentos pelo corpo. A equipe de resgate realizou os procedimentos emergenciais de atendimento pré-hospitalar, com estabilização da vítima, controle do sangramento e imobilização. Após o atendimento no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, principalmente no período da manhã, além da necessidade de respeitar limites de velocidade e manter distância segura de veículos parados na via.

Homem é baleado durante tentativa de assalto

Por volta das 7h50, a guarnição de resgate foi acionada para a Rua Dom Pedro I, esquina com a Alameda Albino, no bairro Popular Nova, onde havia uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, os militares encontraram um homem de 21 anos, de nacionalidade boliviana, consciente e orientado. Segundo informações, o ferimento teria ocorrido durante uma suposta tentativa de assalto.

resgate bombeiros corumba 3

A vítima apresentava perfuração por arma de fogo na região da tíbia e fíbula, com suspeita de fratura fechada na perna direita e sangramento ativo no membro inferior. A guarnição realizou imediatamente os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo contenção da hemorragia, imobilização do membro afetado e estabilização da vítima. Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

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