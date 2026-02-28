Acessibilidade

01 de MarÃ§o de 2026 • 01:37

Últimas notícias
Paraguai Mirim

Bombeiros realizam resgate de adolescente na regiÃ£o do Pantanal

A ocorrÃªncia envolveu uma adolescente de 16 anos, moradora da regiÃ£o, que sofreu uma queda e precisou ser atendida

Corpo de Bombeiros

Publicado em 28/02/2026 Ã s 15:15

Atualizado em 28/02/2026 Ã s 19:18

Corpo de Bombeiros

No dia 27 de fevereiro de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar realizou mais uma missão de apoio às comunidades ribeirinhas do Pantanal, em uma região de difícil acesso no município de Corumbá.

A equipe utilizou a lancha de resgate Sucuri para seguir até o Porto do Juquinha, na região do Paraguai Mirim, a cerca de 134 quilômetros de navegação da base. Os militares saíram às 13h30 e enfrentaram um longo percurso pelos rios pantaneiros para prestar atendimento.

A ocorrência envolveu uma adolescente de 16 anos, moradora da região, que sofreu uma queda enquanto caminhava por um barranco de areia no Porto Nova Estância, no Pantanal do Paiaguás. Durante a queda, ela machucou o joelho esquerdo, sentindo muita dor e ficando com dificuldade para andar.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 17h40. A jovem recebeu os primeiros cuidados ainda ali, foi imobilizada para evitar que o ferimento piorasse e, em seguida, colocada na embarcação para o retorno até a cidade.

A lancha chegou ao Porto Geral de Corumbá às 20h30. No local, a adolescente foi entregue a outra equipe de resgate, que deu continuidade ao atendimento e a encaminhou ao pronto-socorro.

A ação reforça a importância do trabalho dos bombeiros nas áreas ribeirinhas do Pantanal, onde o acesso é feito principalmente pelos rios e o socorro rápido pode fazer toda a diferença.

