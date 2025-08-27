Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 13:25

Fogo

Bombeiros registram cinco incêndios em vegetação em 24h em Corumbá

Com essas ocorrências, o 3º GBM totaliza 53 registros de incêndios em vegetação apenas no mês de agosto

Da redação

Publicado em 27/08/2025 às 10:56

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Corumbá registrou cinco ocorrências de incêndios em vegetação nas últimas 24 horas, de acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

As equipes foram acionadas para controlar as chamas em diferentes pontos da cidade, incluindo a Estrada da Bocaina, próximo ao Conjunto Corumbella, em área próxima ao aterro sanitário, estrada de acesso ao Assentamento Taquaral, bairro Cristo Redentor, às margens da BR-262, portal de entrada da cidade, e bairro Universitário, em terreno em frente à UFMS.

No caso do incêndio próximo ao Conjunto Corumbella, na parte alta da cidade, as chamas atingiram vegetação e lixo doméstico descartado. A guarnição contou com apoio da Força Nacional durante o combate às chamas.

Com essas ocorrências, o 3º GBM totaliza 53 registros de incêndios em vegetação apenas no mês de agosto, número que evidencia a preocupação com o período de seca e o risco de propagação rápida das chamas.

